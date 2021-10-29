Газ в Европе подешевел на 14%

Стоимость газа впервые с 17 сентября опустилась ниже отметки в 800 долларов за кубометр. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Цена одного кубометра газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в декабре составила 795,8 доллара. Стоимость топлива снизилась на 14%.

Цены на газ начали расти в Европе еще летом. Накануне президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объем газа в европейских хранилищах, что и спровоцировало резкое снижение его стоимости. Ранее вице-премьер Александр Новак предрек Европе повторение энергетического кризиса этого года, если власти стран ЕС не признают своих ошибок. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что российская сторона готова увеличить поставки, однако предложений пока нет.

На этой неделе польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цену на голубое топливо из-за его колоссального подорожания. Сенатор Пучков назвал это обращение странным и напомнил Польше о ее антироссийской позиции, которая не изменится, даже если пойти навстречу восточноевропейской стране.