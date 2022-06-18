Россия не использовала газ и газопровод «Северный поток — 2» как оружие. Такое заявление сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Redaktions Netwerk Deutschland.

«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — прокомментировала Меркель решение о строительстве газопровода.

Этот шаг был непростым, так как бытовало мнение, что Россия прекратит перекачку газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». В итоге Запад добился сохранения транзита, отметила экс-глава немецкого правительства.

Меркель указала на тот факт, что на момент начала Россией спецоперации в Донбассе газопровод не был запущен. Поэтому «газ не был оружием», подчеркнула бывший канцлер.

Она добавила, что Германии было выгодно покупать газ, поставляемый Россией, а сжиженный природный газ стоит слишком дорого. При ее правлении ни одна компания не рискнула взять проект по строительству терминалов СПГ из-за его высокой стоимости.