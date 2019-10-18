Газ начали запускать в первую нитку «Турецкого потока»

Это событие можно считать началом фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу. К заполнению второй нитки природным газом приступят после заполнения первой.

Оператор намерен запустить газопровод до конца года, тогда начнется его коммерческая эксплуатация. Строительные работы на приемном терминале в Турции вскоре завершатся, написало ИА RNS.

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Параллельно оператор турецкой газотранспортной сети Botas строит первый сухопутный участок. После этого можно будет соединить «Турецкий поток» и газотранспортную сеть Турции.

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью в тысячу километров. Он проходит по дну Черного моря от Краснодарского края в Турцию. По первой нитке газ будет поступать в страны Европы, по второй — на газовый рынок Турции.