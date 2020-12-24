Газ начал дорожать в Европе с началом зимы

В европейских странах на фоне ожидания зимних холодов начало дорожать голубое топливо. Сейчас за тысячу кубометров газа там предлагают 220 долларов. С начала первого зимнего месяца газ поднялся в цене на 18%.

Как сообщает oilcapital.ru, цена газа на голландском хабе TTF при контракте «на сутки вперед» и поставкой в среду достигла нового локального рекорда, составив 220 долларов за одну тысячу кубометров. Такой цены на голубое топливо здесь не было 22 месяца, начиная с 5 февраля прошлого года.

В Европе декабрь начался с наибольшего и близкого к техническому пределу отбора газа из ПХГ. С повышением температуры его количество сократилось примерно в два раза за последнюю неделю. Но его объем все еще значительно больше, чем был в среднем в декабре прошлого года.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 77,71%. Это на 3,49% выше среднего показателя за предыдущие пять сезонов. Тогда он составлял 74,22%.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года становится меньше по сравнению с декабрем прошлого года на 39%. Похожую динамику показывает весь четвертый квартал — минус 30% в октябре и минус 39% в ноябре.