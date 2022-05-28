Власти ФРГ рассказали о последствиях введения эмбарго на газ из России

Введение немедленного эмбарго на поставки российского газа привело бы к серьезным последствиям для германской экономики и общества. Об этом заявил министр по вопросам труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль, написал ТАСС.

По мнению министра, самой первой реакцией станет кризис для немецкой экономики.

Сообщалось, что из-за высоких цен на энергоносители около 39% компаний в Германии уже подняли цены на свои услуги, а также 34% организаций поднимут цены в ближайшее время.

Издание Bloomberg писало, что немецкие власти рассчитывают полностью отказаться от российских поставок нефти к 2024 году, даже если Евросоюз передумает вводить эмбарго.

При этом министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек заявляли, что от газа из РФ страна отказаться не готова.