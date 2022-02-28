Европейские хранилища газа, которые активно заполнялись топливом летом 2021 года, полностью опустошены. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, — ноль», — говорится в сообщении газовой компании.

«Газпром» отметил, что для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались.

«Это очень серьезный вызов, учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке», — говорится в сообщении газовой компании.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на следующую зиму Евросоюз будет обеспечен газом в полной мере.