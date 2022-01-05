Ситуация, которая сейчас развернулась в Казахстане, связана не только с резким скачком цен на газ, это стало поводом. Жители западной части страны, где начались акции протеста, очень долгое время находились в бедственном положении и долго это терпели, заявил президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов.

«Западный Казахстан — это нефтяной регион страны, но если вы посмотрите, как живет там народ. Я могу сидеть на золоте, но золото не мое. Я могу только любоваться его блеском — и то, если мне позволят. Но для того, чтобы я имел возможность там работать, конечно, мне сбрасывают какие-то крохи, чтобы я не умер. Вот в таком состоянии находится население этого региона», — рассказал он в беседе с «360».

Именно поэтому, по его словам, напряжение копилось не один год. Но когда цены на сжиженный газ подняли почти в два раза, перед людьми встала проблема, как выживать дальше. Дело в том, что в этом районе суровый климат, поэтому речь идет об элементарной возможности согреться, подчеркнул Джамалов.

«Причина в том, что основное население просто выживает. <…> Все это назревало не один год. Но население терпеливое», — добавил он.

Глава фонда напомнил, что протесты в Мангистауской области уже бывали и раньше. В 2011 году в Жанаозене произошла забастовка нефтяников, которая переросла в беспорядки. Тогда это привело к человеческим жертвам.

Решение президента Казахстана отправить правительство в отставку Джамалов назвал правильным. Протесты, которые сейчас происходят в стране, по его мнению, должны перейти в кардинальное русло.

«Зачем устраивать гражданскую войну? <…> Вряд ли власть пойдет на решительные силовые методы. <…> Конечно, провокации есть. Недовольных жителей более чем достаточно. Не только среди тех, кто выживает», — добавил он.

Выступления против повышения цен на газ в Казахстане начались 2 января. Постепенно они начали перерастать в столкновения на улицах. В Алма-Ате и Актобе митингующие приступили к штурму городских мэрий. Сегодня во многих городах страны начали отключать мобильный интернет.