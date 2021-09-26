Газ для украинцев подорожает в 1,5 раза с 1 октября

Некоторые украинские энергетические компании приняли решение поднять цены на газ с 1 октября. Его стоимость увеличится в 1,5 раза. Об этом сообщило местное издание «Обозреватель».

По данным издания, компания «ТАС Енергія Країни» начнет поставлять газ потребителям по цене 31 гривна (84 рубля) за кубометр — в сентябре он обходился в 20,96 гривны (56,8 рубля). Стоимость вырастет и у компании «Київгаз Енерджи» — кубометр газа для потребителей будет стоить 30,5 гривны (82,7 рубля) вместо сегодняшних 19,8 гривны (53,6 рубля).

Цены на газ увеличит и компания «Аскания Энерджи» — не так сильно, но ощутимо. Вместо 12,5 (33,9 рубля) кубометр будет обходиться потребителям в 19,95 гривны (54,1 рубля). Другие украинские компании пока не сообщали о росте цен.

Издание уточнило, что рост цен коснется только тех клиентов компаний, которые платят за газ по месячному тарифу. Сейчас их не так много, потому что весной всех украинцев автоматически перевели на годовой тариф. Однако некоторые люди приняли решение самостоятельно вернуть себе ежемесячный.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер подчеркнула, что украинская энергетика второй год летит в «там-тарары». Если все продолжится и дальше, Украина просто не доживет до следующей зимы — до следующего отопительного сезона.