Газ для производств резко подорожал на Украине

Закупочные цены на газ для украинских производств выросли сразу на 50%. Теперь за кубометр голубого топлива бизнесу приходится платить 45 гривен (более 73 рублей). Об этом сообщил украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, раньше производители отдавали за кубометр газа до 30 гривен (около 48 рублей). К концу июля стоимость выросла до 34 гривен, а за последнюю неделю цена взлетела до 45 гривен.

Как пояснили авторы материала, обычно предприятия покупают газ заранее. Это значит, что в августе производства будут работать на том газе, который они приобрели по цене 28,5 гривен за кубометр. В сентябре им уже придется продолжить выпускать продукцию на топливе за 45 гривен. При этом перейти на дорогой газ уже сейчас придется тем, кто не стал делать его запасы.

Издание подчеркнуло, что предприниматели в шоке от нынешней стоимости газа. Повышение цен может привести к очередной волне подорожания продукции предприятий и новому витку инфляции. Причем многие сахарные заводы могут вообще полностью свернуть производство.