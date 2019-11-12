«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины в ноябре была повышена поставщиком энергоресурсов компанией «Нафтогаз». Стоимость «голубого топлива» повысилась на 14,7% до 4899 гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров.

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Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4899,00 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов)», — сказано в тексте заявления. Пресс-служба утверждает, что это самая низкая цена за газ с 2016 года.

При этом компания «Нафтогаз» в октябре снижала цену для населения д 172,3 долларов за тысячу кубометров, на 4,9%. В апреле киевский кабмин принял постановление, обязавшее «Нафтогаз» с июня снизить цены на газ для населения.

В августе в петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось требование сократить зарплату главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву.

За последние два года он и еще 15 топ-менеджеров компании получили 530 миллионов рублей в виде зарплаты и премий.