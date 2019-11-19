Германия попросила Москву сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас побывал в Киеве и в ходе брифинга заявил, что Россия должна продолжить транзит своего газа по территории Украины после 2019 года, когда контракт с Киевом будет завершен.

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«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал Маас.

Он уточнил, что канцлер Ангела Меркель в беседе с Владимиром Путиным ранее говорила о том, что реализация альтернативного газового транзита через Украину — это «очень важная тема».

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по продлению контракта на транзит на год, но только с условием отказа от всех судебных исков. На Украине предложение отвергли.