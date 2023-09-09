Мир 09 сентября 2023, 09:16 Гавайцы захотели отделиться от США — СМИ Guardian: лесные пожары усилили желание гавайцев получить независимость от США Unsplash

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Местное население Гавайев захотело отделиться от США. Это желание укрепили масштабные лесные пожары, которые прошли в августе. Об этом заявила британская газета Guardian.

По информации издания, коренное население раскритиковало руководство США за недостаточную помощь для восстановления пострадавших районов.

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«Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить их для своих детей и внуков», — отметила газета.

Пожары уничтожили многие дома, при этом стоимость жилья на Гавайях превысила один миллион долларов. Жилищный кризис сильнее всего ударил по коренным народам, оставшимся без крыши над головой.

«Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны», — заявила член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин.

Причиной масштабных пожаров на Гавайях стала халатность властей США. Огонь распространился из-за сухой растительности рядом с жилыми домами города Лахайна. Пожары также усугубила нехватка воды в штате.