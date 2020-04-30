Гавайских туристов отправляют домой при нарушении карантина
На Гавайях туристов, нарушающих карантин, отправляют на родину. В апреле около трех тысяч путешественников прибыли на остров. По приезде они должны были пройти двухнедельный карантин. Однако многие этого не сделали. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Власти решили отправлять на родину нарушителей карантина. На эвакуацию туристов, не соблюдающих карантин, администрация штата выделила 25 тысяч долларов.
По последним данным, домой уже отправились 20 туристов.