Гастарбайтеров посчитали проблемой для Украины во время пандемии коронавируса

По мнению Безпалько, украинские власти планируют компенсировать гражданам страны издержки из-за эпидемии, однако «для этого нет сил и ресурсов». Он уточнил, что государственная экономика «просядет тогда еще больше и еще существеннее».

Гастарбайтеры массово решили вернуться из Европы домой в Незалежную.

«Сейчас резко сокращаются рабочие места в Европе. Людей выбрасывают часто без оплаты, а еще они вынуждены тратить часть денег, чтобы вернуться домой. Например, для граждан Латвии билет обратно составил 560 евро вместо привычных 80, что в семь раз больше», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что рабочие, которые возвращаются на родину, превратятся в очаг эпидемии и загрузят инфраструктуру страны. Все это скажется на экономике Украины.

«До этого гастарбайтеры находились в Европе и присылали деньги. Сейчас они, возможно, привезут с собой какую-то часть зарплаты. Но она быстро израсходуется на элементарные нужды. Их зарплаты — не инвестиции, они проедаются. И никакого вклада для экономики от этого нет», — добавил политолог.