Мир 23 марта 2023, 07:28 Гастарбайтерам с Украины предложили поработать на производстве боеприпасов в Чехии Президент Чехии Павел заявил, что возможности для поставок оружия Украине иссякли flickr

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Чехия помогла Украине вооружением, но теперь исчерпала лимит своих возможностей. На производство новых боеприпасов требуются рабочие, коих в стране не хватает. Ими могли бы стать сами украинцы, сказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Чешской Республики Петр Павел.

«Страна помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей. <…> Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины», — сказал он.

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Президент объяснил, что в Чехии низкий уровень безработицы, и нанять дополнительных специалистов проблематично. Однако промышленность в целом имеет потенциал к производству дополнительных средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Помочь ей в этом могли бы сами украинцы.

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По его мнению украинской армии требуется бронетехника, артиллерийские установки, средства ПВО, истребители МиГ-29, боеприпасы. Петр Павел одобрил решение Германии передать танки Leopard 2, так как это, по его словам, открыло возможности для наращивания военной помощи других стран. Президент Чехии назвал 2023 год определяющим в решении украинского конфликта.

Ранее он раскритиковал слишком статичные боевые действия в зоне спецоперации. Петр Павел заявил, что у Украины появится только один шанс переломить ситуацию в свою сторону — устроить крупное контрнаступление. Для этого, по его словам, киевскому режиму требуются не только бойцы и вооружения, но и деньги.