Гаспарян: Украина попросит у России помощь в борьбе с коронавирусом

По его мнению, бывшие советские республики понимают, что могут ожидать помощи лишь от России.

Гаспарян обратил внимание на то, что «Украина на уровне офиса президента Зеленского несколько раз зондировала почву на предмет оказания помощи». Однако уточнил, что поддержка потребуется, «когда будет совсем швах».

«И Россия, конечно, поможет, всегда помогала. Другой вопрос — протрезвеют ли люди от этого? И тут у меня большие сомнения, потому что, к огромному сожалению, на постсоветском пространстве нет политики — есть только игра в политику. Она очень своеобразная, но игра никогда никого не доводила до конечного хорошего результата. И очевидно, что так будет и в этот раз. Беда состоит в том, что в результате такого политиканства просто люди гибнут», — отметил Гаспарян.