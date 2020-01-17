    17 января 2020, 19:00

    Гаспарян объяснил отставку Гончарука и рассказал, кто готовится занять его место

    Ирина Нагайникова

    Политолог Армен Гаспарян рассказал, почему ушел в отставку премьер-министр Украины. Также он назвал основную кандидатуру на этот пост — «серого кардинала» из силового ведомства. Об этом сообщил «Царьград».

    Гаспарян напомнил причину отставки Алексея Гончарука, однако назвал ее формальной.

    «Как известно, несколько дней назад появилась запись достаточно такого фривольного общения господина Гончарука с министрами, с главой Нацбанка. Суть заявления сводилась к тому, что Гончарук сам в экономике ничего не понимает, Зеленский ничего не понимает. Но скандал был достаточно громкий, и Гончарук написал у себя в Facebook, что он, таким образом, якобы бросает тень на Зеленского, которого он уважает, и чтобы этого не было, он, соответственно, подает в отставку», — восстановил хронологию событий политолог.

    Однако он отметил, что Гончарук лишь воспользовался формальным поводом уйти в отставку: «быть в глазах народа человеком, при котором все это рухнет, не хочется абсолютно никому».

    Гаспарян обратил внимание, что перед Новым годом в СМИ обсуждалось, что стать премьер-министром хочет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    «У Авакова сила, — отметил эксперт. — То есть это то, чего нет за Зеленским. И я вполне, кстати, допускаю, что мечты Авакова вовсе не заканчиваются креслом премьер-министра. Хотя ни один человек, ни из российского экспертного сообщества, с кем я разговаривал по этому поводу, ни из украинских серьезных аналитиков, до конца не может ответить на простой вопрос: все-таки зачем это Авакову».

    Политолог заявил, что за прошедшие 30 лет на украинской политической арене так и не появилось «никого вменяемого».