Гаспарян объяснил отставку Гончарука и рассказал, кто готовится занять его место

Гаспарян напомнил причину отставки Алексея Гончарука, однако назвал ее формальной.

«Как известно, несколько дней назад появилась запись достаточно такого фривольного общения господина Гончарука с министрами, с главой Нацбанка. Суть заявления сводилась к тому, что Гончарук сам в экономике ничего не понимает, Зеленский ничего не понимает. Но скандал был достаточно громкий, и Гончарук написал у себя в Facebook, что он, таким образом, якобы бросает тень на Зеленского, которого он уважает, и чтобы этого не было, он, соответственно, подает в отставку», — восстановил хронологию событий политолог.

Однако он отметил, что Гончарук лишь воспользовался формальным поводом уйти в отставку: «быть в глазах народа человеком, при котором все это рухнет, не хочется абсолютно никому».

Гаспарян обратил внимание, что перед Новым годом в СМИ обсуждалось, что стать премьер-министром хочет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«У Авакова сила, — отметил эксперт. — То есть это то, чего нет за Зеленским. И я вполне, кстати, допускаю, что мечты Авакова вовсе не заканчиваются креслом премьер-министра. Хотя ни один человек, ни из российского экспертного сообщества, с кем я разговаривал по этому поводу, ни из украинских серьезных аналитиков, до конца не может ответить на простой вопрос: все-таки зачем это Авакову».

Политолог заявил, что за прошедшие 30 лет на украинской политической арене так и не появилось «никого вменяемого».