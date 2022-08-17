Власти Германии будут вынуждены согласиться на запуск газопровода «Северный поток — 2», когда в стране начнутся глобальные экономические проблемы. Об этом Telegram-каналу «360» заявил политолог Армен Гаспарян.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с теми прогнозами, которые дают экономисты, немцы могут все резко переиграть. Потому что это будет самый серьезный кризис Германии за 100 лет. Однако для этого нужно отправить в отставку нынешнее правительство страны», — сказал он.

По мнению политолога, удар по немецкой экономике может быть такой силы, что нынешнее правительство поблагодарят за работу и уберут с постов, начав работу по реализации «Северного потока — 2».

«Но на конкретную минуту я не стал бы закладываться на такое развитие сюжета», — заключил Гаспарян.

Газопровод «Северный поток — 2» идет от России в Германию по дну Балтийского моря. Планировалось, что ежегодная перекачка газа составит около 55 миллиардов кубометров газа. В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц приостановил сертификацию проекта.

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда допустил, что власти Германии согласятся на запуск «Северного потока — 2» уже осенью или зимой из-за проблем с запасами газа, писал RT.