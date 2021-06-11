Гаспарян назвал провальным предложение Запада отключить Белоруссию от SWIFT
Политолог Армен Гаспарян считает, что предложение отключить Белоруссию от платежной системы SWIFT навредит самому Западу. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, это сблизит страну с Россией, чего не хотят Евросоюз и Америка.
«Белоруссии достается. Полный букет: санкции, ограничения, даже пригрозили от системы SWIFT отключить. Для Минска это означает, что есть один путь — только в сторону РФ», — сказал Гаспарян.
Политолог считает, что подобные идеи говорят, что у Запада нет «ни ума, ни фантазии».