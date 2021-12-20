Гарвард перейдет на удаленное обучение из-за коронавируса

Университет Гарварда в первые месяцы 2022 года вернется к дистанционному обучению. Такое решение принято из-за опасности распространения штамма «омикрон» коронавируса. В университете рассчитывают, что подобные меры не окажутся длительными.

Как сообщили в администрации учебного заведения, в первые три недели января обучение будет вестись в онлайн-формате, что связано с числом заражений коронавирусом как в глобальном, так и в местном варианте.

«Эксперты в области общественного здравоохранения ожидают, что рост числа случаев COVID-19 продолжится из-за варианта «омикрон», который, как мы теперь знаем, присутствует в нашем кампусном сообществе», — заявили в университете.

Ежедневная студенческая газета The Harvard Crimson сообщает, что на минувшей неделе в Гарварде зафиксировали самое большое число выявленных заражений COVID-19 за почти два года, которые длится пандемия. Руководство университета рассматривает возможность использования бустерных доз вакцины.

Ранее на удаленный формат обучения уже перешел Корнеллский университет, также входящий в Лигу плюща — ассоциацию восьми престижных университетов США, воспитывающих американскую элиту.

Ранее в РФ Совет ректоров рекомендовал вузам Москвы и Подмосковья перейти на смешанный формат и вернуть на очные занятия часть студентов.