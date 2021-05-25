Британцы признались, что не хотят слышать о принце Гарри и Меган Маркл

Большинство британцев утомили новости о принце Гарри и Меган Маркл. Меньше слышать о жизни герцога и герцогини Сассекских предпочли бы 54% респондентов.

Исследование издания Newsweek показало, что более половины жителей страны выступили за сокращение публикаций о паре в новостях. Больше информации требуется лишь 18% опрошенных, а 19% участников опроса устраивает текущая ситуация.

Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 46% признались, что хотят знать больше о принце Гарри и его супруге. За уменьшение материалов — 19% представителей этой возрастной группы.

Среди британцев 35-44 лет лишь 12% за большее количество сведений о знаменитой семье. О том, что ее «слишком много», заявили 56%.

Недостаток сведений о принце Гарри и Меган Маркл огорчил 11% британцев от 65 лет и старше. На избыток такой информации указал 71% респондентов.

Публичные заявления герцога Сассекского о королевском воспитании не понравились 39% опрошенных. Хорошо к ним отнеслись 36% британцев.

За лишение принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов выступили 50% участников исследования. Против — 31%.