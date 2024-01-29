Мир 29 января 2024, 16:19 Гарибашвили решил уйти с поста премьера Грузии Премьер Грузии Гарибашвили объявил, что оставит свой пост РИА «Новости»

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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своем решении покинуть пост. С таким заявлением он выступил на брифинге 29 января, сообщило РИА «Новости».

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра», — сказал политик.

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Ранее о том, что Гарибашвили может покинуть премьерское кресло, сообщала телекомпания «Имеди». Местные СМИ также утверждали, что он собрался поменяться должностями с главой партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе, который должен занять пост премьера.

Такие изменения журналисты связали с приближение парламентских выборов в Грузии. Они должны пройти 26 октября. Впервые их должны провести только по пропорциональной системе с барьером в пять процентов.

О том, что Гарибашвили займет должность председателя правящей партии «Грузинская мечта», также сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Авторы сообщения также напомнили, что в общей сложности Гарибашвили возглавлял правительство страны дважды. Первый раз — с 20 ноября 2013 года по 23 декабря 2015 года