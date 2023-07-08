Важное 08 июля 2023, 15:09 Гарантии Украины по кассетным боеприпасам назвали циничными Врио главы ДНР Пушилин указал на ничтожность обещаний Украины о применении кассетных бомб

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Командование украинских войск неоднократно ловили на нарушении международных прав при ведении боевых действий. Поэтому их письменные гарантии о минимизации рисков кассетных боеприпасов для мирного населения выглядят еще более цинично. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что невозможно говорить об «аккуратном использовании» неизбирательного оружия.

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«Цена любым украинским обещаниям не применять эти боеприпасы против мирного населения, будь то письменным или устным, — ноль», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что особенно цинично это звучит после того, как украинские войска в течение многих лет применяли все виды вооружений для ударов по мирному населению Донбасса. В том числе и кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что практика нарушений международных норм уже давно стала привычной для ВСУ.

Советник по национальной безопасности администрации президента США Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что решение о передаче кассетных боеприпасов ВСУ приняли после получения письменных гарантий. По его словам, власти Украины направили письмо с обещанием использовать эти виды вооружения с осторожностью, чтобы избежать жертв среди населения. Салливан отметил, что именно угроза мирным жителям останавливала США от передачи кассетных боеприпасов Украине.