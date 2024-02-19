Мир 19 февраля 2024, 07:29 Гарантии Шольца и Макрона раскритиковали на Украине Политолог Бортник: Шольц и Макрон дали слабые гарантии безопасности Украине IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал договор с Германией и Францией о гарантиях безопасности, который на самом деле очень слабые. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире на своем YouTube-канале.

«Рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности! Более того, украино—немецкий и украино—французский договоры даже слабее выглядят, нежели украино—британский», — подчеркнул он.

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По его словам, новый договор предполагает только консультации в том случае, если Украина подвергнется нападению. Документ не является полноценным международным договором, так как его не ратифицировали парламенты стран—участников.

Фактически Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц продумали некие «личные соглашения», которые будут действовать, пока они находятся у власти, резюмировал политолог.