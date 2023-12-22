22 декабря 2023, 19:26
Гарантии безопасности Украине отказались подписать семь стран
Ермак назвал отказавших Украине в гарантиях безопасности семь стран ЕС и НАТО
Декларацию о гарантиях безопасности Украины не пописали семь стран Евросоюза и НАТО. Как сообщило агентство УНИАН, с таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе совещания с послами и членами диппредставительств в Киеве.
Он подчеркнул, что документ не поддержали Австрия, Хорватия, Польша, Словакия, Венгрия, которые являются как членам ЕС так и НАТО, а также входящая в европейский блок Мальта и член североатлантического альянса Турция.
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Ермак подчеркнул, что намерен добиваться одобрения со стороны всех стран обоих блоков и поставил себе срок до проведения саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Руководитель украинского офиса президента добавил, что Франция, Германия, Италия и Великобритания передали проекты двусторонних договоров о гарантиях безопасности.
На этой неделе СМИ сообщили, что Великобритания и Украина подпишут меморандум военного сотрудничества сроком на 10 лет, предусматривавший введение военного флота королевства в акваторию Черного моря. Целью документа двух стран назвали совместное противостояние России.
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НАТО
Украина
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