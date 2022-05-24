«Гарант безопасности». Власти Херсонской области попросят Россию разместить в регионе военную базу

Власти Херсонской области намерены обратиться к России с просьбой о размещении российской военной базы в регионе. Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что эта мера стала бы гарантией безопасности для региона.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сказал Стремоусов. Его слова привело РИА «Новости».

Сегодня именно российские солдаты защищают регион от украинских военных, которые пытаются нанести ракетные удары по разным городам, отметил Стремоусов.

В Херсонской области ранее заявили о создании бивалютной зоны. Там будут приниматься рубль и гривна, пояснил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Указ формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения, его издали 23 мая. Курс установлен на уровне два рубля за одну гривну.