Мир 24 марта 2024, 10:03 Гамбия осудила теракт в Подмосковье Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Западноафриканская страна Гамбия осудила теракт в Подмосковье и выразила солидарность с россиянами в связи с трагедией. Об этом МИД республики сообщил в соцсетях.

«Республика Гамбия решительно осуждает гнусное и трусливое террористическое нападение, <…> выражает солидарность с правительством и народом России в это трудное время и направляет соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении.

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Гамбия пожелала раненым скорейшего выздоровления и стойкости.

Ранее теракт осудили МИД Анголы, президент Эстонии Алар Карис, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Египта Самех Шукри и многие другие.

По последним данным МЧС России, в результате атаки боевиков в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли 133 человека и пострадали еще 152. Спасательную операцию на месте трагедии уже завершили, поисковая продолжается.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура.