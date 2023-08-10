Мир 10 августа 2023, 10:07 Галузин заявил, что Совет Украина — НАТО не принесет изменений для России Замглавы МИД РФ Галузин назвал создание Совета Украина — НАТО сменой вывески РИА «Новости»

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Появление Совета Украина — НАТО не принесет сильных изменений и не создаст новых угроз для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС.

«Формирование такой структуры вместо ранее действовавшей одноименной комиссии, по сути, лишь смена вывески», — подчеркнул он.

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По мнению замглавы министерства, это попытка продемонстрировать хоть какой-то сдвиг «в евроатлантических устремлениях» киевского режима. Он напомнил, что Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году. На саммит в Вильнюсе страна возлагала большие надежды, веря, что ее наконец примут в военно-политический блок.

Украинский президент Владимир Зеленский, по словам Галузина, всячески подталкивал натовцев к решениям, которые обеспечили бы стране если не полноценное членство, то хотя бы гарантии безопасности.

«Ни того ни другого Украина от НАТО не получила», — добавил дипломат.

Украине лишь в очередной раз напомнили, что она присоединится к альянсу только после окончания конфликта. Очевидно, что военно-политический блок, отметил Галузин, использует Украину как расходный материал для противостояния России.

Ранее Евросоюз отказался гарантировать безопасность Украины. Представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе Петер Стано сказал, что стране уже оказали значительную поддержку.