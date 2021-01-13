Галлюциногенные грибы выросли внутри организма мужчины. Он вколол их себе в вену

У мужчины диагностировали биполярное расстройство личности, кроме того, у него была опиоидная зависимость в анамнезе В какой-то момент он решил перестать принимать назначенные врачом препараты, и лечиться самостоятельно. В качестве лекарства он выбрал галлюциногенные грибы — мужчина наткнулся на исследование, которое, якобы, заверяла, что его проблему может решить содержащийся в таких грибах псилоцибин.

Через некоторое время посли прием грибов мужчина почувствовал себя плохо. У него появилось больше количество различных симптомов, от желтухи до диареи. Когда пациент попал в больницу, его внутренние органы начали постепенно отказывать. В частности, перестали работать почки и легкие.

Тесты, которые провели медики, показали, что мужчина подхватил бактериальную и грибковую инфекции крови: грибы, которые он ввел в свой организм, начали расти у него в венах. Врачи смогли спасти мужчину с помощью антибиотиков и противогрибковых препаратов. Ему пришлось провести в больнице больше трех недель.

Похожий случай уже был в 1985 году. В тот раз другой мужчина тоже решил ввести грибы себе в вены, где они проросли. Его также удалось спасти благодаря своевременному вмешательству медиков.