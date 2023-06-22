Мир 22 июня 2023, 19:21 Галлюцинации и эйфория. Врач описал состояние людей на батискафе без кислорода Врач Шишонин описал состояние экипажа на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» YouTube

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Экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа в условиях кислородного голодания не почувствуют страха из-за защитной реакции организма. Об этом изданию«Аргументы и факты» сообщил врач-реабилитолог Александр Шишонин.

«Не думаю, что они сильно там страдают. Поначалу вероятна паника, но в ситуации, когда нет кислорода и света, человек в течение получаса впадает в состояние, сравнимое с наркотическим опьянением. Из-за нехватки кислорода в мозге происходит защитная реакция, начинаются галлюцинации», — сказал он.

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По мнению медика, оказавшиеся в батискафе люди не испытывают страха. Похожие ощущения возникают у людей, которые замерзают.

«Организм сначала сопротивляется, но потом начинается спазм сосудов и человек расслабляется. Если люди в батискафе живы, то могут видеть инопланетян и разные чудеса. Если их не получится спасти, то члены экипажа даже не поймут, что умерли. Никаких страданий не будет», — добавил Шишонин.

Батискаф «Титан» исчез 19 июня во время погружения к останкам «Титаника». По данным СМИ, на борту находятся пять человек — французский акванавт Поль-Анри Наржоле, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

Ранее сообщалось, что на поиски батискафа оправили подводные беспилотники.