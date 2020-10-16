Галкин спародировал Зеленского и задал украинцам «важные вопросы»

Максим Галкин поделился со своими подписчиками в Instagram новой политической пародией. В этот раз ее главным героем стал украинский президент Владимир Зеленский.

В ролике Галкин пошутил о «пяти важных вопросах» на всенародном голосовании.

Пародист задает несколько «важных вопросов», на которые раньше Зеленский попросил ответить украинцев. В образе президента Украины телеведущий поинтересовался, можно ли ставить в угол депутатов за провинность, нужно ли сокращать население до 300 парламентариев.

Также же он задал вопрос, надо ли легализовывать для тяжелобольных политиков медицинский каннабис, стоит ли на международном уровне поднимать вопрос соблюдения первого закона Ньютона. Шоумен спросил, нужно ли проводить подобный опрос ежедневно перед выборами.

Публикация уже набрала почти 700 тысяч лайков. Многим пародия понравилась. Комментаторы похвалили Галкина за хорошее владение украинским языком. Однако некоторые раскритиковали видео.

«Что за бред! Наш президент не такой!» —заявила пользовательница под ником annaratushnaa.

На пять важных вопросов власти Украины просили ответить сограждан в преддверии региональных выборов, которые пройдут 25 октября.