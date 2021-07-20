Галерея Уффици выступила против использования образа Венеры Боттичелли на порносайте

Галерея Уффици выступила категорически против использования порносайтом образа богини с полотна Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности действий сайта: ранее он представил новый интерактивный проект по эротическому искусству в крупнейших музеях мира.

Об этом представитель Уффици сообщил РИА «Новости». Собеседник агентства уточнил, что Pornhub привлек к съемкам бывшую звезду фильмов для взрослых Илону Сталлер, которую знают под псевдонимом Чиччолина. Перед зрителями ролика она предстала в образе богини с полотна Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Эта картина хранится в галерее Уффици и является интеллектуальной собственностью музея.

Сотрудник галереи подчеркнул, что Уффици не хочет делать рекламу порносайту. Он отметил, что сейчас руководство заканчивает работу над официальной жалобой в адрес компании MindGeek — она владеет порносайтом. Жалобу направят компании «в связи с неразрешенным использованием изображений и мультимедиа-контента музея».

«Неразрешенного в том смысле, что они этого не просили. Это нарушение закона о культурном наследии, который предусматривает, что для коммерческого использования содержимого музея необходимо запросить его, получить разрешение, согласовать условия и заплатить комиссию», — отметил представитель музея.

При этом в суд Уффици пока не планирует обращаться — представители начнут решать проблему с письменного заявления в адрес MindGeek. Собеседник агентства напомнил, что ролик, в котором снялась Чиччолина в образе Венеры, рассказывает не только о галерее Уффици. Там собраны также эротические экспонаты из Прадо, Лувра, Национальной галереи и музея д’Орсе.