«Галасы ЗМеста» объяснили смысл забракованной песни для Евровидения

Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Буняков объяснил смысл песни «Я научу тебя», с которой страна хотела выступать на Евровидении. Он заявил, что не вкладывал в композицию политический смысл, за который ее забраковал Европейский вещательный союз.

Об этом Буняков рассказал «Известиям». Группа «Галасы ЗМеста» представит Белоруссию на Евровидении-2021, однако исполнит там другую песню. Какую именно — решит Европейский вещательный союз: Буняков рассказал, что отправил в Белтелерадиокомпанию сразу две песни. При этом обе композиции русскоязычные, как и «Я научу тебя».

По словам лидера белорусской группы, его не смущает тот факт, что у англоязычных песен больше шансов на победу. Он подчеркнул, что в Евровидении главное участи, а не победа — как в Олимпиаде. При этом он не согласился с тем, что «Я научу тебя» назвали политизированной песней.

«Что такого они усмотрели? Просто сказали: „Не подходит“. И все. Но сами мы никакой политический подтекст не закладывали. Там скорее социальный подтекст, не связанный непосредственно с Белоруссией. Текст — об общемировых тенденциях. Прямо с первой строчки можно это разбирать — и все понятно будет» — рассказал он.

Буняков уверен, что те, кто нашли там политический подтекст, просто «знаки неправильно расставили».