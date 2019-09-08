  • Гахарию утвердили новым премьером Грузии

    08 сентября 2019, 16:14

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Парламент Грузии на заседании 8 сентября выразил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Гахарию утвердили новым премьером Грузии

    Депутаты утвердили нового премьера, его обновленный состав кабмина и правительственную программу. 98 депутатов из 150 представленных в законодательном органе поддержали кандидатуру Гахарии.

    Он стал пятым премьер-министром Грузии — тогда демократическая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах.

    Гахария уже сделал перестановки в правительстве страны: он представил на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, который ранее возглавлял Службу государственной безопасности (СГБ) страны, а должность министра обороны с его подачи занял экс-премьер, политический секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.

    Бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о том, что он покидает свой пост 2 сентября. Бахтадзе объяснил свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.

    На пост премьера Гахарию выдвинул Бидзин Иванишвили — глава правящей партии «Грузинская мечта».