Гахарию утвердили новым премьером Грузии

Депутаты утвердили нового премьера, его обновленный состав кабмина и правительственную программу. 98 депутатов из 150 представленных в законодательном органе поддержали кандидатуру Гахарии.

Он стал пятым премьер-министром Грузии — тогда демократическая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах.

Гахария уже сделал перестановки в правительстве страны: он представил на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, который ранее возглавлял Службу государственной безопасности (СГБ) страны, а должность министра обороны с его подачи занял экс-премьер, политический секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.

Бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о том, что он покидает свой пост 2 сентября. Бахтадзе объяснил свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.

На пост премьера Гахарию выдвинул Бидзин Иванишвили — глава правящей партии «Грузинская мечта».