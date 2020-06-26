Гахария: полноценное членство в НАТО является неизменной целью Грузии

«Полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны», — сказал премьер.

По его словам, сотрудничество по Черному морю является новым компонентом в отношениях с Североатлантическим альянсом. Власти углубляют все активные форматы сотрудничества с западными коллегами.

Сайт «Русская планета» также подчеркнул, что Гахария считает очень эффективным сотрудничество с альянсом в развитии грузинских Сил обороны и повышения обороноспособности.