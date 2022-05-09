Гаглоев получил 53,67% голосов во втором туре выборов президента Южной Осетии

Лидер партии «Ныхас» 41-летний Алан Гаглоев после обработки более 85% протоколов вышел в лидеры на выборах президента Южной Осетии, заручившись поддержкой 53,67% избирателей. По данным ЦИК республики, у Анатолия Бибилова, который сейчас занимает пост лидера страны, — 41,3% голосов.

Явка избирателей к закрытию участков 8 мая составила 68,2%. После того, как стали известны первые данные ЦИК, Бибилов признал, что потерпел поражение на выборах и пожелал Гаглоеву удачи, написал ТАСС.

Первый тур выборов прошел 10 апреля. Бибилов получил 34,95% голосов, а Гаглоев — 38,55%. Из-за того, что ни один, ни второй кандидат не получили 50% голосов, в Южной Осетии объявили второй тур. Окончательные итоги выборов огласят в понедельник, 9 мая.

В комментарии РИА «Новости» Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. По его словам, все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком. В ЦИК должны их рассмотреть, а затем передать материалы в Верховный суд, чтобы определить дату.