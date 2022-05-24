Гаглоев официально занял пост президента Южной Осетии

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально занял пост главы Южной Осетии. Церемония инаугурации транслировалась в прямом эфире государственного канала, мероприятие состоялось в корпусе Государственного драматического театра.

Гаглоев прошел по красной дорожке от главной площади Цхинвала к театру, где нес дежурство почетный караул спецроты Министерства обороны Южной Осетии. После начала церемонии инаугурации солдаты вынесли на сцену Драмтеатра Конституцию республики, штандарт президента и государственный флаг.

Новоизбранный президент в присутствии гостей дал клятву защищать независимость Южной Осетии, соблюдать Конституцию и уважать права человека, после чего получил удостоверение главы государства.

В торжественной церемонии приняли участие гости из Никарагуа, ДНР и ЛНР, Абхазии, России и других дружественных стран.

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 8 мая, Гаглоев почти на 16% голосов обошел действовавшего на тот момент президента Анатолия Бибилова.