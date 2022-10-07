Гагаузский депутат Дюльгер прокомментировал возобновление экспорта овощей из Молдавии в РФ | 360°

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Гагаузский депутат Дюльгер прокомментировал возобновление экспорта овощей из Молдавии в РФ

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Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер прокомментировал возобновление экспорта овощей с трех предприятий Оргеевского района Молдавии в Россию. Об этом написал RT.

По его словам, это говорит о том, что Россия готова работать с некоторыми регионами страны, чтобы «помочь в непростое время». Он подчеркнул, что этими вопросами занимаются не власти Молдавии, а региональные правительства.

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«Думаю, что это будет флагманом в том, чтобы остальные регионы тоже выходили напрямую на Россию и договаривались о поставках своей продукции», — сказал Дюльгер.

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