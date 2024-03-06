Мир 06 марта 2024, 10:49 Гагаузская автономия не выйдет из состава Молдавии в ближайшем будущем Глава Гагаузии Гуцул: нет предпосылок для выхода автономии из состава Молдавии РИА «Новости»

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Для выхода Гагаузской автономии из состава Молдавии пока нет предпосылок. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Она напомнила, что молдавский закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» подразумевает такую возможность только в случае утраты независимости страной.

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«На сегодня нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу», — отметила Гуцул.

По ее словам, автономия «прекрасно сосуществует» с другими народами края, а все возникающие противоречия с «центром» носят искусственный характер и лежат в политической плоскости. Гуцул выразила уверенность в том, что эти споры урегулируют путем диалога по мере роста политической культуры и с приходом к власти «новых ответственных политиков с государственным мышлением».

Ранее глава Гагаузии отмечала, что автономия рассчитывает на сохранение и укрепление сотрудничества с Россией и поддержку с ее стороны.