«Гадкий утенок». Поклонники обсудили детское фото главной актрисы «Великолепного века»
Сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век» немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с подписчиками своим детским фото. Она опубликовала в Instagram снимок, сделанный в Германии, где прошло ее детство. На нем актрисе девять лет.
Большинство фанатов восхитились фотографией. Они назвали ее лапочкой, милашкой и красивой девочкой.
«Ты выглядела так сладко!» — написали комментатора.
Другие отметили, что как всегда, гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Нашли и те, кто подчеркнул, что ортодонт актрисе очень помог.
Мерьем Узерли вместе с дочерью живет на две страны. В Турции она работает, в Германии живет ее мама и многочисленные родственники.
Главную роль в сериале «Великолепный век» могла сыграть брюнетка Фахрие Эвджен. Узерли утвердили на роль в последний момент.