«Гадкий утенок». Поклонники обсудили детское фото главной актрисы «Великолепного века»

Большинство фанатов восхитились фотографией. Они назвали ее лапочкой, милашкой и красивой девочкой.

«Ты выглядела так сладко!» — написали комментатора.

Другие отметили, что как всегда, гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Нашли и те, кто подчеркнул, что ортодонт актрисе очень помог.

Мерьем Узерли вместе с дочерью живет на две страны. В Турции она работает, в Германии живет ее мама и многочисленные родственники.

Главную роль в сериале «Великолепный век» могла сыграть брюнетка Фахрие Эвджен. Узерли утвердили на роль в последний момент.