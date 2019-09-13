Гаагский арбитраж отказал РФ в пересмотре иска к «Приватбанку»

По данным издания, «Приватбанк» начал дело четыре года назад. Дело касается обязательств по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое заключили между собой Киев и Москва. Речь идет об одном миллиарде долларов. Именно столько требует «Приватбанк», который принадлежал крупному украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому до национализации в 2017 году.