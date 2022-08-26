Гаага готовится запросить временное освобождение от санкций Евросоюза против России. Об этом сказано в письме члена городского совета Саскии Брейнес. Документ оказался в распоряжении Reuters.

Брюссель после начала спецоперации ВС РФ на Украине ввел новый пакет антироссийских санкций. Европейские государства обязаны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Гаага попыталась найти замену «Газпрому» по поставкам газа, но так и не нашла исполнителей.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — отметила Брейнес в письме.

Чиновница считает, что Гааге предоставлять отсрочку по санкциям, поскольку город выполнил все необходимые условия тендера. Власти исправно искали исполнителя контракта по поставке газа, но зря потратили несколько месяцев.

Западные страны пострадали от санкций сильнее всего. Россия, начиная с 2014 года, планомерно развивается в условиях экономических ограничений.