Мир 13 декабря 2023, 02:06 ГА ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа РИА «Новости»: ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе РИА «Новости»

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Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа. В документе также прописано освобождение заложников без предусловий, сообщило РИА «Новости».

Резолюцию поддержали 153 страны, против проголосовали 10, в том числе США и Израиль. Украина, Великобритания, Германия и еще 20 стран воздержались.

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Генассамблея также проголосовала против предложения Соединенных Штатов включить в резолюцию пункт с осуждением атаки ХАМАС.

Резолюцию подготовили представители Египта и Мавритании, они подчеркивали гуманитарный характер документы. В тексте прописаны требования освободить заложников и обеспечить гуманитарный доступ.

Россия передаст еще 17,5 тонны гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В составе груза — продукты, медикаменты, одежда и одеяла. В зону конфликта помощь доставят представители Красного Полумесяца.