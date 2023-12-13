13 декабря 2023, 02:06
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа
РИА «Новости»: ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа. В документе также прописано освобождение заложников без предусловий, сообщило РИА «Новости».
Резолюцию поддержали 153 страны, против проголосовали 10, в том числе США и Израиль. Украина, Великобритания, Германия и еще 20 стран воздержались.
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Генассамблея также проголосовала против предложения Соединенных Штатов включить в резолюцию пункт с осуждением атаки ХАМАС.
Резолюцию подготовили представители Египта и Мавритании, они подчеркивали гуманитарный характер документы. В тексте прописаны требования освободить заложников и обеспечить гуманитарный доступ.
Россия передаст еще 17,5 тонны гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В составе груза — продукты, медикаменты, одежда и одеяла. В зону конфликта помощь доставят представители Красного Полумесяца.
Израиль
ООН
Палестина
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