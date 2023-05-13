Мир 13 мая 2023, 09:43 G7 запустит новое партнерство для улучшения макроэкономической стабильности Страны G7 намерены до конца года запустить партнерство в области цепочек поставок РИА «Новости»

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Страны «Группы семи» анонсировали запуск до конца года партнерства в области цепочек поставок. Его цель — улучшить энергетическую безопасность и макроэкономическую стабильность. Об этом сообщили в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ «Большой семерки».

«Мы обязуемся и далее укреплять сотрудничество между членами G7 и за ее пределами для повышения устойчивости цепочек поставок», — уточнили в документе.

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Министры финансов и главы ЦБ G7 обратили внимание, что меры будут способствовать обеспечению энергетической безопасности и помогут сохранить макроэкономическую стабильность.

«Большая семерка» разрабатывает «Партнерство для RISE», которое планируют запустить не позднее конца 2023 года.

В совместном заявлении также указали, что объем обязательств поддержки Украины со стороны стран «Группы семи» увеличился до 44 миллиардов долларов.