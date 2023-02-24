Мир 24 февраля 2023, 21:05 G7 заявила о приверженности поставкам оружия и боеприпасов на Украину G7 заявила о приверженности к поставкам систем ПВО, танков и боеприпасов на Украину Simon Infanger / Unsplash

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Лидеры стран Группы семи (G7) договорились о продолжении оказания военной помощи Украине, сообщили в Белом доме. Там добавили, что основной упор в организации сделают на поставках танков, боеприпасов и систем ПВО.

Переговоры состоялись 24 февраля в онлайн-режиме. Представители G7 заявили, что по-прежнему привержены координации усилий по удовлетворению «насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике», а особое внимание будут уделять системам ПВО, поставкам танков и боеприпасов.

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В том же заявлении лидеры стран — участниц организации подчеркнули, что отказываются признавать вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. G7 пообещала продолжить оказывать Украине и экономическую помощь. По предварительной информации, на эти цели могут выделить до 39 миллиардов долларов.

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Ранее США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Бойцы ВСУ получат боеприпасы для систем HIMARS, ряд других снарядов и беспилотники на общую сумму два миллиарда долларов.