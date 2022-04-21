G7: Украине в 2022 году «предоставили и пообещали» поддержку на 24 миллиарда долларов

Министры финансов и главы центробанков стран — участниц G7 заявили, что в текущем году Украине «предоставили и пообещали» поддержку на сумму более 24 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вместе с международным сообществом мы предоставили и пообещали значительную дополнительную поддержку, размер которой превышает 24 миллиарда долларов США, на 2022 год и последующий период, и в материальном, и в финансовом выражениях», — говорится в заявлении глав минфинов и председателей ЦБ.

С 2014 года Украина получила экономическую поддержку в размере более 60 миллиардов долларов, говорится в документе. В G7 заявили, что готовы при необходимости «дать больше».

Украина запросила у G7 финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. Именно такая сумма требуется стране, чтобы забыть о проблеме дефицита примерно на полгода, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.