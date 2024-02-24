Мир 24 февраля 2024, 21:55 G7 решила заморозить российские активы до возмещения «ущерба» Украине G7 приняла решение заморозить российские активы до возмещения ущерба Украине РИА «Новости»

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Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно заявлению организации, эти средства останутся неприкосновенными до тех пор, пока Россия не оплатит «ущерб, который причинила Украине».

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Ранее сообщалось, что у Европейского союза в настоящее время нет законных инструментов для передачи Украине доходов от инвестирования заблокированных активов России. Бельгийские власти обсудили с представителями страны G7 предложение по выпуску долговых обязательств для восстановления Украины при использовании российских активов в качестве залога.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия жестко ответит на попытки Запада лишить ее права собственности на суверенные резервы.