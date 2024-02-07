Мир 07 февраля 2024, 22:46 G7 попытаются убрать российскую нефть с «теневого флота» Bloomberg: G7 хочет заставить РФ использовать западные суда и страховщиков Freepik

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Страны G7 намерены вернуть в свою юрисдикцию нефть, якобы поставляемую Россией посредством «теневого флота». Об этом сказала представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску. Ее слова передало агентство Bloomberg.

«Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов [нефти] во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок [цен]», — заявила Димитреску.

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По ее словам, со второго квартала ужесточат правоприменительную практику в этой области. Цель стран G7 состоит в том, чтобы заставить российскую сторону вернуться к танкерам, страховщикам и другим услугам компаний Запада, которые соблюдают антироссийские ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать далекоидущие выводы из информации о закупке российской нефти со стороны США после полуторогодового перерыва. Он отметил, что поставки шли в небольшом объеме.