Мир 24 февраля 2024, 23:52 G7 пообещала вводить санкции против стран, поддерживающих Россию «Большая семерка» продолжит вводить санкции против других стран за поддержку РФ Медиасток.рф

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Страны «Большой семерки» продолжат принимать меры против стран, поддерживающих Россию в украинском конфликте. Об этом говорится в коммюнике по итогам виртуального саммита G7.

Объединение призвало финансовые институты воздержаться от поддержки деятельности России. «Большая семерка» объявила, что предпримет шаги для предотвращения подобных действий.

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«Мы решительно осуждаем экспорт Северной Кореей и закупку Россией баллистических ракет Северной Кореи, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, и призываем их немедленно прекратить такую деятельность», — заявили лидеры G7.

Они также призвали Иран прекратить оказывать помощь ВС России в конфликте на Украине. Кроме этого, лидеры «Большой семерки» выразили обеспокоенность по поводу поставок в Россию с китайских предприятий комплектующих двойного назначения для вооружения.

Страны G7 решили никогда не признавать выборы в новых регионах России. Намерение страны провести голосование на президентских выборах назвали «вопиющим нарушением суверенитета Украины».