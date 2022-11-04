G7 объявила о продолжении экономических санкций против России и стран, поддерживающих СВО | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:49 G7 объявила о продолжении экономических санкций против России и стран, поддерживающих СВО Министры иностранных дел стран G7: на Россию продолжат оказывать санкционное давление Unsplash

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Министры иностранных дел стран G7 сообщили, что на Россию продолжат оказывать санкционное давление. Санкции продолжатся и против других стран, поддерживающих специальную военную операцию на Украине, передал ТАСС.

«Мы будем продолжать вводить экономические санкции в отношении России и других стран, физических или юридических лиц», — говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 по итогам прошедшей в Мюнстере на западе Германии встречи.

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В пример они привели Иран, якобы предоставляющий России беспилотники.

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Они также повторили призыв к Белоруссии «прекратить позволять России» вести свою операцию. «Группа семи» пригрозила президенту республики Александру Лукашенко «дополнительными расходами», если белорусские власти «более прямо» вовлекут Белоруссию в СВО.

Ранее стало известно, что Австралия и G7 договорились зафиксировать потолок цен на нефть из России. Решение должны принять в конце ноября.